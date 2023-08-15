EVREŞE BELEDİYESİNDEN MÜZİK FESTİVALİ

Evreşe Beldesinde geleneksel hale gelen Evreşe Belediyesinin Müzik Festivali bu yıl 27 Ağustos’ta yapılacak.

Evreşe Beldiyesinin müzik festivalinde Uğur Akpınar, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş ve Simge Sağın gibi muhteşem performanslar sahne alacak.

Evreşe Tunay Ünal Stadında 27 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan Evreşe Müzik Festivaline tüm halkımız davetlidir.

Seda LİMAN ZENGİN