Evreşe Beldesinde geleneksel hale gelen Evreşe Belediyesinin Müzik Festivali bu yıl 27 Ağustos’ta yapılacak.
Evreşe Beldiyesinin müzik festivalinde Uğur Akpınar, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş ve Simge Sağın gibi muhteşem performanslar sahne alacak.
Evreşe Tunay Ünal Stadında 27 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan Evreşe Müzik Festivaline tüm halkımız davetlidir.
Seda LİMAN ZENGİN
EVREŞE BELEDİYESİNDEN MÜZİK FESTİVALİ
Evreşe Beldesinde geleneksel hale gelen Evreşe Belediyesinin Müzik Festivali bu yıl 27 Ağustos’ta yapılacak.