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EVREŞE BELEDİYESİNDEN MÜZİK FESTİVALİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Beldesinde geleneksel hale gelen Evreşe Belediyesinin Müzik Festivali bu yıl 27 Ağustos’ta yapılacak.
Evreşe Beldiyesinin müzik festivalinde Uğur Akpınar, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş ve Simge Sağın gibi muhteşem performanslar sahne alacak.
Evreşe Tunay Ünal Stadında 27 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan Evreşe Müzik Festivaline tüm halkımız davetlidir.
Seda LİMAN ZENGİN

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