Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Raporda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken Çanakkale’nin doğusunda kısa süreli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji, yüksek sıcaklık ve sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgar için de uyardı.

Yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklığın gün içinde 33 dereceye kadar yükseleceği öngörüldü. Sıcaklık en düşük 22 derece olacak.

İlçemizde hava koşullar parçalı bulutlu,Çanakkale’nin doğusu ise hafif ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, kuzeydoğulu rüzgarlar zaman zaman etkili şekilde seyredecek. Caner AKŞİT