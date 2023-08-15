GÜNCEL HABERLER 

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Ak Parti’nin 22.Kuruluş Yıldönümü Mesajı Yayımladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Ak Parti’nin 22. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.Sürücü mesajında; “Milletin partisi 22 yıldır milletin hizmetinde,
Gücünü milletten alan, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç görmeyen AK Parti ‘mizin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun!
Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; hizmet dolu nice yıllara..”ifadelerine yer verdi.Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nden Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

DÜNYA ÇÖLYAK GÜNÜ

buyukzafer 0

METEOROLOJİK UYARI SALI PAZARINDA PANİĞE NEDEN OLDU

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.