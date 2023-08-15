Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Ak Parti’nin 22. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.Sürücü mesajında; “Milletin partisi 22 yıldır milletin hizmetinde,
Gücünü milletten alan, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç görmeyen AK Parti ‘mizin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun!
Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; hizmet dolu nice yıllara..”ifadelerine yer verdi.Ali GEZER
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Ak Parti’nin 22.Kuruluş Yıldönümü Mesajı Yayımladı
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Ak Parti’nin 22. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.Sürücü mesajında; “Milletin partisi 22 yıldır milletin hizmetinde,