GÜNCEL HABERLER 

GÜNEYLİ KÖYÜ MUHTARI KAYIŞOĞLU İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERİ SEZGİN’İ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin’i makamında ziyaret etti.
Kayışoğlu Sezgin’in makamında güncel imar planları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Güneyli Köyü Mutarı Kayışoğlu İl Özel İdare Sekreteri Sezgin’e kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkür etti.
Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

GELİBOLU AYDOĞANSPOR’UN GÖZÜ SÜPER AMATÖR LİG’DE

buyukzafer 0

Ak Parti İlçe Teşkilatından Pazar Esnafı Ziyareti

buyukzafer 0

GELİBOLU’DAN YÜKSELEN BİR SES

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.