GÜNEYLİ KÖYÜ MUHTARI KAYIŞOĞLU İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERİ SEZGİN’İ ZİYARET ETTİ

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin’i makamında ziyaret etti.

Kayışoğlu Sezgin’in makamında güncel imar planları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Güneyli Köyü Mutarı Kayışoğlu İl Özel İdare Sekreteri Sezgin’e kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkür etti.

Seda LİMAN ZENGİN