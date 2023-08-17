Nemle Birlikte Sıcak Hava Bunaltıyor.!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu raporunda sıcaklığın mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyredeceği aktarıldı.Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının geride kalmasının ardından birkaç gün mevsim normallerinde olan hava sıcaklıkları artış göstermeye başladı. Sıcaklık önümüzdeki günlerde de 33-34 derece civarlarında gezinirken en düşük 22-24 dereceyi görecek.

İlçemizde yüksek sıcaklığın ve nemin yanı sıra hava kapalı olacak.

Sıcak havalarında etkisiyle salgın hastalıklar ilçemizde yoğunlaştı, bunun önüne geçmek için uzmanlar sıcak havalarda sıvı alımlarının artırılması konusunda uyarıda bulundu.Caner AKŞİT