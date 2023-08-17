Bolayır Köyü’nde Su Krizi Yaşanıyor.!

Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği’nin, Bolayır Köyü Muhtarlığı

‘nı uzun süredir ödemediği su borcu için icraya verdiği öğrenildi. Bolayır Köyü’nün su borcu sebebiyle suyu kısıtlı alabildiği, muhtarlığın da sık sık kesintiler yaptığı, bu sebeple köylünün mağdur olduğu iddia ediliyor.Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği yüklü miktardaki su borcunu tahsil edilemeyince alacağı olduğu Bolayır Muhtarlığını icraya verdi.

Yazılı bir açıklama yapan birlik yönetimi muhtarlığını Adem Can’ın yaptığı Bolayır Köyü’nde uzun süredir kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını birkaç hafta önce de birlikten muhtarlığa resmi bir yazı gönderildiğini ve borçlarını ödemeleri için süre verildiği belirtildi.

Bu arada Gelibolu Belediyesi ve Çanakkale İl Özel İdaresi o bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından çok sık bir şekilde su kesintisinin olduğuna dair şikayetler geldiği belirtildi.Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliğinden alınan bilgiye göre ise Bolayır Muhtarlığının, Temmuz 2023 itibarıyla yüklü miktarda su borcu olduğu bu borç ara ara ödemeler yapılmasa da gün geçtikçe arttığı ve uzun süredir bağlı olduğu birliğe ödeme yapılmadığı ve bunun için üç defa icra işlemi başlatıldığı öğrenildi.

Birlik yetkilileri ödemelerini zamanında yapan kendilerine bağlı olan köylerde herhangi bir su kesintisinin olmadığını kaydetti.

Birlik yetkilileri “Bolayır Köyü Muhtarlığı” abonelerinden su parasını peşin almasına rağmen birliğimize üç yıldan bu yana hiçbir ödeme yapmamıştır.Bu yüzden Bolayır Köyü Muhtarlığı’nın suyunu arar ara kesmek zorunda kalıyoruz.”ifadelerini kullandı.

Seda LİMAN ZENGİN