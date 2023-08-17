Saha Gezisinin İlk Durağı Gelibolu Oldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve AURA İstanbul (İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akedemisi) Yerel Yönetim Akademisi’nce bölgemizi incelemek üzere kurgulanan “Marmara’yı Haritalamak” atölyesi kapsamında düzenlenen üç günlük saha gezisinin ilk durağı Gelibolu oldu.

Gelibolu Belediyesi toplantı salonunda misafir edilen 16 kişiden oluşan çalışma grubuna, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri tarafından ilçemizle ilgili bilgi sunumu yapılıp, sorulan sorulara yanıt verildi. Caner AKŞİT