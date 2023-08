Sardalya Balığı Fiyatları Zirvede

İlçemizde Ağustos ayının ortalarında yağ oranı zirveye çıkan sardalya tezgahlarda yerini aldı, boyuna göre, sardalyanın kilosu 200 TL ile 250 TL arasında satılıyor. Balıkçı tezgahtarları; “Sardalya 1,5 aydır yağlı ama şu an yağ oranı zirvede. Şu an mangal söndüren cinsten dediğimiz zaman. Tezgahta iri ve ufak olmak üzere iki boy sardalyamız var. Şu an sardalyaya talep fazla ama fiyatlar yüksek olduğu için alanların biraz da dertli” diye konuştular.

İlçemizde Sardalya Balığının kilosu 200-250 lira arasında değişiyor. Ali GEZER