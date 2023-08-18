GÜNCEL HABERLER 

Kireçtepe Ailesi’nin Acı Günü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizin pazarcı esnaflarından merhum Mehmet Kireçtepe’nin eşi Ayşe Kireçtepe Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kireçtepe’nin canezesine Başkan Mustafa Özacar katılarak; “ Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesinin acısını paylaşarak sabırlar diliyorum.”dedi.Merhume Ayşe Kireçtepe’nin cenazesine Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, merhumenin ailesi ve sevenleri katıldı. Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

ÖĞRETMENLERE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

buyukzafer 0

ESNAFA EŞ ZAMANLI DENETLEME YAPILACAK

buyukzafer 0

1. Bolayır Tarihi Sempozyumu Yapılacak

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.