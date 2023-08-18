İlçemizin pazarcı esnaflarından merhum Mehmet Kireçtepe’nin eşi Ayşe Kireçtepe Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kireçtepe’nin canezesine Başkan Mustafa Özacar katılarak; “ Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesinin acısını paylaşarak sabırlar diliyorum.”dedi.Merhume Ayşe Kireçtepe’nin cenazesine Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, merhumenin ailesi ve sevenleri katıldı. Caner AKŞİT
Kireçtepe Ailesi’nin Acı Günü
İlçemizin pazarcı esnaflarından merhum Mehmet Kireçtepe’nin eşi Ayşe Kireçtepe Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.