Şehitlere “Saygı Sürüşü”nde Bazı Güzergahlara Kontrollü Geçiş Uygulanacak

3 Eylül 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan “Şehitlere Saygı Sürüşü” kapsamında bazı güzergahlarda uygulanacak kontrollü geçiş ve yol kapatılmasıyla ilgili Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kamuoyu duyurusunda bulundu.12. Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü nedeniyle Kilitbahir-Behramlı-Alçıtepe-Çanakkale Şehitler Abidesi-Alçıtepe-Kilitbahir istikametinde 03.09.2023 Pazar günü yol kapama ve kontrollü geçiş yapılacaktır.

08.30- 12.30 arası Kilitbahir- Alçıtepe istikameti, 11.00-15.00 Alçıtepe- Çanakkale Şehitler Abidesi istikameti, 15.00-17.00 Alçıtepe- Kilitbahir istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

ŞEHİTLERE SAYGI SÜRÜŞÜ PROGRAMI

10.00 Şehitlere Saygı Sürüşü Başlangıç Namazgâh Tabyası

11.30 Şehitlere Saygı Sürüşü Mola Şahindere Şehitliği

13.00 – 14.30 Şehitlere Saygı Sürüşü Ana Mola Şehitler Abidesi

14.30 Şehitlere Saygı Sürüşü Toplu Fotoğraf Çekimi Şehitler Abidesi

15.00 Şehitlere Saygı Sürüşü Dönüş Şehitler Abidesi

17.00 Şehitlere Saygı Sürüşü Bitiş Namazgâh Tabyası Seda LİMAN ZENGİN