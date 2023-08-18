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Şehitlere “Saygı Sürüşü”nde Bazı Güzergahlara Kontrollü Geçiş Uygulanacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

3 Eylül 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan “Şehitlere Saygı Sürüşü” kapsamında bazı güzergahlarda uygulanacak kontrollü geçiş ve yol kapatılmasıyla ilgili Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kamuoyu duyurusunda bulundu.12. Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü nedeniyle Kilitbahir-Behramlı-Alçıtepe-Çanakkale Şehitler Abidesi-Alçıtepe-Kilitbahir istikametinde 03.09.2023 Pazar günü yol kapama ve kontrollü geçiş yapılacaktır.
08.30- 12.30 arası Kilitbahir- Alçıtepe istikameti, 11.00-15.00 Alçıtepe- Çanakkale Şehitler Abidesi istikameti, 15.00-17.00 Alçıtepe- Kilitbahir istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.
ŞEHİTLERE SAYGI SÜRÜŞÜ PROGRAMI
10.00 Şehitlere Saygı Sürüşü Başlangıç Namazgâh Tabyası
11.30 Şehitlere Saygı Sürüşü Mola Şahindere Şehitliği
13.00 – 14.30 Şehitlere Saygı Sürüşü Ana Mola Şehitler Abidesi
14.30 Şehitlere Saygı Sürüşü Toplu Fotoğraf Çekimi Şehitler Abidesi
15.00 Şehitlere Saygı Sürüşü Dönüş Şehitler Abidesi
17.00 Şehitlere Saygı Sürüşü Bitiş Namazgâh Tabyası Seda LİMAN ZENGİN

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