Doğru Nefes AlmaTeknikleri Eğitimi Verildi

Gelibolu Müsiki Derneği etkinlikleri kapsamında eğitmen Orhan Selçuk tarafından ilçemiz Hamzakoy Çınaraltı Çay Bahçesinde dün saat 10:00’da Doğru Nefes Alma Teknikleri Eğitimi verildi.

Katılım sağlayanlar çok güzel bir bilgilendirme toplantısı olduğunu, eğitmen Orhan Selçuk’tan doğru nefes alma tekniklerini öğrendiklerini aktardılar ve Eğitmen Orhan Selçuk’a verdikleri bilgi için teşekkür ettiler.

Seda LİMAN ZENGİN