MHP’DE YENİ İLÇE BAŞKANI MURAT ŞARLAK OLDU

Gelibolu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe Kongresi cumartesi günü yapıldı.

Kongrede, iki aday Eyüp Büyükzöngür ve Murat Şarlak başkanlığa talip oldu.

Yerine yeni aday Murat Şarlak oldu.

Şarlak konuşmasında; “ Mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partimiz, 9 Şubat 1969 yılında Adana’da kurulmuştur.Kurucu Liderimiz Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i bu vesile ile saygı ve rahmetle anıyorum.

Partimizin kuruluş amacı: vatan, bayrak, ezan sevgisi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma ülküsü, her bir ailesi ve ferdinin mutlu ve rafah içerisinde yaşaması, devletiyle birlikte yükselmesi, güçlenmesi, birlik dirlik içinde eğitimli, disiplinli yetiştirilmiş insanımızla küresel emperyalizme karşı duruş ve mücadeledir.

İl Başkanımızın onayı ile ilçe Başkanlığına aday oldum.Allahın izniyle ve sizlerin oylarıyla bu göreve talibim.Kongremiz hayırlı olsun.Rabbim yar ve yardımcımız olsunNe mutlu Türküm diyene.”diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Büyükzöngür; “Makamlar gelip geçicidir.Davaya sadakatim ve ülkücülüğüm bakidir, tartışılmaz”

MHP Eski İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür konuşmasında “Siyasi hayatıma 1996/1997 yıllarında MHP’de Ülkü Ocakları’nda başladım.1985 yılında MÇP Kurucu Üyesiydim.1999 Yılından sonra 15 yıl parti yönetiminde aktif olarak görevlerde bulundum

10 Ağustos 2016 tarihinden beri şeref ve onurla taşıdığım Gelibolu MHP İlçe Başkanlığı görevimi bayrağı yere düşürmeden teslim etmenin mutluluğunu taşıyorum.

Yönetim kurulunda benimle görev alan arkadaşlarımla beraber, anamızın ak sütü gibi tertemiz ve berrak bir şekilde, arkamızda hiçbir lekeli ve şaibeli iş bırakmadan Şehitler Diyarı Gelibolu’da siyaset yapmaya çalıştık.Benimle beraber görev yapan çok saygın ve seçkin yönetim kurulu arkadaşlarıma şahsım adına gerçekten çok teşekkür ediyorum.

MHP Çanakkale İl Başkanımın onayı ile, MHP Gelibolu İlçe Başkanlığı görevine gelecek olan kardeşimiz Murat Şarlak’ın MHP’ini daha yukarılara taşıyacağına inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum.

Yeni Başkanım Murat Şarlak ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımın her daim yanlarında ve emrinde olacağım.Kendilerine bu kutlu davada sonsuz başarılar diliyorum.

Yeni başkanım Murat Şarlak ve yönetim kurulu arkadaşlarımın her daim yanlarında ve emrinde olacağım. Kendilerine bu kutlu davada sonsuz başarılar diliyorum.

Allah utandırmasın , yar ve yardımcıları olsun

Saygı duyduğum ve sevdiğim bilge liderimiz Sn.Devlet Bahçeli beyin emrinde ve izninde bir nefer olmaya devam edeceğim.

Makamlar gelip geçicidir.Davaya sadakatim ve ülkücülüğüm bakidir, tartışılmaz”,Ne mutlu Türküm diyene ” dedi.

Kongreye, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür , MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım,MHP Merkez İlçe Başkanı, ve MHP İlçe Başkanları, Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri,partililer, STK başkanları, katılım sağladı.

Seda LİMAN ZENGİN