CHP’DE YENİ İLÇE BAŞKANI ENGİN COŞKUN OLDU

CHP 38.ilçe Kongresini Pazar günü gerçekleştirdi.CHP Yeni İlçe Başkanı Engin Coşkun oldu.

Kongre toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.Ardından Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İl Başkanı Tuğberk Güzel, Milletvekili Özgür Ceylan,İl Başkanı Doğan Ateş, Milletvekili İsmet Güneşhan, İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Engin Coşkun konuşma gerçekleştirdi.

CHP İlçe kongresinde Belediye Başkanı Mustafa Özacar konuşmasında; “Benim siyasal yaşamım 1974 yılından bu yana devam ediyor.Bu kısa zamanda birşeyler yapmaya çalışmışız yani siyasal yaşamımızın çok uzun bir bölümü mücadele ile geçti.Mücadele derken yaşamın her alanında mücadele, bügünlere kolay gelinmedi.Bizim temel unsurumuz tam bağımsız, demokratik, lail bir cumhuriyeti sonsuza denk yaşatabilmek, Cumhuriyet değerlerini bize emanet ettiği şekilde koruyabilmek.Atatürk’ün “Bağımsızlık, benim karakterimdir.” sözünden yola çıkarak saat saat, yıl yıl hayata geçirmeye çalıştık.Zor bir süreç ama şunu bilin ki, bunu istemeyen, karşı da da çok güçlü bir anlayış var, çok güçlü bir sermaye yapısı var.Bu sadece Türkiye’de değil , tüm Dünya’da böyle .Bizler kendi payımıza düşen mücadeleyi veriyoruz.Aynı zamanda İngilizler ve tüm Ülkemiz de.Bugün böyle yarın da bu mücadelenin boyutu çok daha farklı boyutlara gelecek.

1950 yılından bu yana eğitimde, sağlıkta, ekonomik durumdan yana ne varsa bağımsızlıktan yana ona karşı anlayşın sonucudur bu durum.Biz gerçeğin mücadelesini verirken,onlar da boş durmamış yavaş yavaş, alıştıra alıştıra, kanıtsaya kanıtsaya buraya geldik.İnanın bugünden sonra çok daha zorlu günler bekliyor ülkemizi.Bu nedenle bizlerde burada görev yaparken şunu herkes bilsin ki 14,5 yıldır ben ve arkdaşlarım en zor koşullara rağmen,hiç bir yerde en ufak takdir almamamıza rağmen sadece özkaynaklarımızla ne yaptıysak, o kaynaklarla bugünlere geldik.Önce insan anlayışımızdan çıkan davranışlarımızın sonuçlarıdır bunlar.Çevremizde ne varsa sosyal yönden rahatlamak adına Gelibolu’da yaşayan sosyal yaşamın değerlerini koruyarak buralara kadar geldik. İşte bizim en önemli anlayışımız özgürlük, özgürlüğümüzün tadına vardığımız özellikle bayanlarımız çevrede gördüğünüz, duyduğunuz laikliğe karşı olan bir anlayışla mücadele veriyoruz.Biz olabildiğimiz gibi nezaket ölçülerinde, sağduyulu ölçülerinde hareket etmeye çalışıyoruz.

Bütün engellere rağmen gerçekten çağdaş, modern ve bütün değerleriyle güzel bir Gelibolu’da yaşamak adına, sosyal ve kamusal değerleriyle herşeyiyle özgür bir Gelibolu’da yaşacağız.Biz özünden, değerlerinden kolay vazgeçen bir anlayış değiliz.”dedi.

Ardından konuşmasına eski ilçe başkanı İsmail Parlak devam etti; Parlak konuşmasında; 4 yıl ve 10 aylık İlçe Başkanlığını bugün seçilecek yeni İlçe Başkanımıza devredeceğim.Bu süre zarfında bana ve ilçe yönetimime maddi ve manevi destekte bulunan Belediye Başkanımız Münir Mustafa Özacar’a, Kavak Belediye Başkanımız Necati Kopça’ya, Kadın Kolları Başkanımız Yeter Deligöz ve Yönetimine, Gençlik Kolları Başkanımız Uğur Papatya ve Yönetimine, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerimize ve emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.Bizler görevimizi bıraksakta örgütümüzün daima emrinde olacağız.Yeni seçilecek İlçe Başkanımıza ve Yönetimine başarılar diliyorum.Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi benim iki büyük eserim vardır.Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir demiştir.Bizler atamızın bu eserlerini korumaya söz veriyoruz.Yaşasın Cumhuriyet , yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”dedi.

MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR CEYLAN “MÜCADELEYE YILMADAN DEVAM ETMELİYİZ”

Az önceki konuşmacılarımızda bahsetti bir genel seçim atlattık.Bu seçimde istediğimiz sonuçları alamadık daha farklı bir sonuç bekliyorduk.Biz ülkeyi yönetmeyi hayal ediyorduk, olmadı.Çanakkale ve ilçeleri olarak biz elimizden geleni yaptık.Ak Parti Milletcekili sayısını düşürdük, partimizi birinci parti yaptık, en üst seviyede Genel Başkanımıza destek sağladık ama tabi Türkiye’ye de alt yapıca ne yazık ki istediğimiz sonuçlakra çok ta mutlu olmadık ama bizler bu mücadeleden yılacak insanlar değiliz.Bu kesinlikle bizim için bir son değil.Bizler yılmadan devam edeceğiz çünkü Türkiye’de düne göre hiçbir şey değişmedi hala Türkiye’nin bize ihtiyacı var hala yolsuzluklar devam ediyor,hala kadınlarımız ikinci sınıf muamelesi görüyor, hala çocuklarımız dahi, bilimsel eğitme ulaşmakta zorlanıyor.Bu demektir ki; bizimde mücadelemiz hala devam edecek.Bu bizim için bir uyarıydı, bir fırsattı.Bir değerlendirme olasıydı.Bu süreçte kendimize çeki, düzen vereceğiz.Bunu çok iyi değerlendirirsek, inanyorum ki; daha da güçlenerek bu süreçten çıkacağız.

İlçe Kongremizde bugün, ilçelerde ilçe başkanlarımız değişiyor. İl kongrelerimizde de İl başkanlarımız ve muhtar delegelerimiz belli olacak.Partimiz büyük kurultaya gidecek.Arkadaşlarımızla büyük kurultay delegesi olarak orada sizleri temsil edeceğiz.Bu değişiklikle , partimizin her bir üyesi aslında bu değişikliklerin neler olduğu konusunda görüşlerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Yapacağımız öncelikle parti programımızla ciddi bir değişim yapmamız gerekiyor.Parti programımızı çağa daha uygun sol ve sosyal demokrat anlayışına daha yakın bir hale getirmek zorundayız.Parti programımızla beraber çalışma biçimimizde de değişiklik olacak yani bu parti programının bize önerdiği , bizim çalışma biçimimizi de siyaset biçimimizi de geliştirecek.Bunun yanında tüzükte ciddi değişiklikler yapmak zorundayız.Tüzükte partinin kurumsal kimliğidir, omurgasıdır.Tüzükte benim istediğim üç madde olarak sıralarsam; birincisi dönem kuralı dediğimiz bir kuralı getirmeliyiz.Nedir ? Her kademede görev yapan, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, il genel meclisi kimse belirli kırıterlere bağlayarak,bir dönem kuralı getirmeliyiz.Bu kurumsal yapı için şart ve bir dönüşüm.İkincisi bizim ilçe siyasetimizde bende ilçe başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak söylüyorum, en önemli Türkiye’de siyasetin çıkmazlarından biri ekonomik konumdur.Maalesefmi ilçe başkanları, ilçe yöneticileri cebinden para harcayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin açılımına da uygun olarak her zaman ilçe yöneticileri, ilçe başkanları elini taşın altına koyarak, harcarlar.Bu kesinlikle yapılması gereken birşeydir ama kurumsal anlamda bunun desteklenmesi lazım.

Bütün birimlerde, atanacak ve seçileceklerde belirli bir liyakat çerçevesinde adaylıklarının gelişmesi lazım yani il ve ilçe yönetimlerinde çalışan, gençlik kollarına kadar yavaş yavaş, kademe kademe yükselenlerin önü açılması lazım.Çünkü bugün partiye aday olup, yarın bir yerlere aday olan arkadaşlar yarın bu partiyi provokatife edebiliyorlar.Parti kültürünü ve bazı çalışmaları bilmedikleri için sınırlamalar koymalıyız, bu kadroları desteklemeliyiz.Tabiki anayasa çerçevesinde, seçim özgürlüğü tabiki partiler kanunu, partiler yasası bizi bağlayan konular ama bizler yetişmiş bir kültürle bir kurum açmayla bunun önüne geçebiliriz.Bu hareket alanı içerisinde yani en basit şirketlerde bile bazı kriterler varken bizde maalesef bu kriterler geçerli değil.Bu sistemi yavaş yavaş oluşturmamız gerekli puantaj sistemi olur, disiplin amirleri olur, bunun gibi pekçok yöntemle adaylıkların gelişimine devam etmeliyiz.Bu değişiklikleri uygularsak partimizi çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza eminiz.Biz gücümüzü Atatürk’ten alıyoruz.Biz kesinlikle altı okun ideolojisinden çıkmadan,bu değişimi, bu dönüşümü yapacak kapasitedetyiz”dedi.

Son olarak konuşmayı CHP İlçe Başkanı seçilen Engin Coşkun yaptı.Coşkun konuşmasında; “

“ 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Gelibolu’da; birinci turda Cumhurbaşkanlığında adayımız Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 61,68 oy almış, milletvekilliğinde partimiz Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 43,09 oy oranına ulaşmıştır. Yine ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu lehine çıkan yüzde 64,74’lük oy oranı ile Gelibolu, oransal anlamda ülkemizin örnek ilçelerinden biri olmuştur.

Ancak bugüne kadar kazanmaya en yakın olduğumuz seçimleri ülkemiz genelinde maalesef kaybettik. Elimizden geleni yaptık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Peki, ekonomi düzeldi mi? Sağlık, eğitim iyileşti mi? Yoksulluk azaldı mı ya da sığınmacı sayısı azaldı mı? HAYIR. Demek ki ülkemizin kötü gidişi devam ediyor. O zaman daha fazla CHP’ye ihtiyaç var. Daha fazla çalışacağız. Arınacağız, eleştireceğiz, tartışacağız, doğruyu bulacağız. Tüm gücümüzle yerel seçimlerde başarılı olacağız. Olmak zorundayız!

Bu bağlamda 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrasında tabanımızda oluşan hayal kırıklığını gidermek, topluma yine yeniden umut aşılamak, tek adam rejimine karşı, laik, demokratik, tam bağımsız hukuk devleti anlayışını büyütmek, 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlere partimizi en güçlü şekilde hazırlamak, ‘siyasette genç ve dinamik kadrolarla var olmak’ adına bugün karşınıza Gelibolu İlçe Başkan adayı olarak çıkmış bulunmaktayım.

Atatürk 108 yıl önce genç yaşında ve gençlerle genç Cumhuriyetin önsözünü Gelibolu’da yazdı!

Güzel şehir Gelibolu’muzun, köklü bir çınar olan partimiz CHP’nin genç ve dinamik bir üyesi olarak ben ve yol arkadaşlarım siz değerli delegelerimizden bugün görev talep ediyoruz. 100. Yılda Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin emanetçisi gençler ve kendini genç hisseden ekibimizle, partimizin başarı çıtasını daha da yukarılara çıkaracağımızdan asla şüpheniz olmasın.

Cumhuriyet Halk Partisi; Türk halkının var olma iradesinin adıdır, bağımsızlık aşkıdır, özgürlük sevdasıdır.

Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, halkı yoksulluktan kurtarmak için, başı dik sırtı pek bir ülke olmak için, kendini adamak demektir.

Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, demokrasinin öncüsü olabilmek, devrimci olmak demektir. Bu devrimci ruh, çok yakın bir gelecekte Türkiye’ye yeni bir ufuk, halkımıza ise yeni bir umut kazandıracaktır.

Bu nedenle her şeyin en iyisine, en güzeline layık halkımızın her zaman ve her koşulda yanında olarak, gerektiğinde her türlü fedakarlığı yaparak örgütlerimizi hazır ve dinamik tutma zorunluluğumuz vardır.

Asla unutulmamalıdır ki; Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim…”

Evet bizler de umudumuzu yitirmeyeceğiz. Mücadelemize kaldığımız yerden güçlenerek devam edeceğiz.

Gün,partimizi 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde iktidara taşımak için el ele, omuz omuza birlik olma, birliğimizi, dayanışmamızı güçlendirme zamanıdır.

Zaman, önce kendimizle, sonra bizden olmayan, bizim gibi düşünmeyenlerle, toplumun tüm katmanlarıyla halkımızla kucaklaşma bir arada olma zamanıdır.

Zaman, hep birlikte yeniden bir iktidar yürüyüşü başlatma günüdür.

Zaman, yerelde iktidarda olduğumuz Çanakkale merkez, Gelibolu’muz, Bayramiç, Ayvacık, Bozcaada, Çan ilçelerimize, Kavakköy, Kepez, Küçükkuyu, Çardak ve Umurbey beldelerimize yenilerini eklemek için inanç ve kararlılıkla yeniden ayağa kalkma zamanıdır.

Sözlerimi fazla uzatmadan bu nedenle sizleri, her geçen gün daha da yoksullaşan, açlığa, yokluğa mahkum edilen halkımızın refah ve mutluluğu, çocuklarımızın aydınlık geleceği için bu uğurda verilecek onurlu bir mücadeleye davet ediyorum.

İlçe Başkanımız Sayın İsmail Parlak, Gelibolu İlçe Başkanlığı görevini iki dönem sürdürmesinin ardından bu genel kurulda aday olmayacağını bildirdi. Bir dönem benim de birlikte görev yaptığım sayın ilçe başkanımıza partimize verdiği emek ve katkılar için sizlerin huzurunuzda kendisine ve yönetiminde bulunan tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

”diyerek sözlerini sonlandırdı.

CHP 34.İlçe Kongresine CHP Çanakkale Milletvekilleri Özgür Ceylan ve İsmet Güneşhan, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tuğberk Güzel, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İl Başkanı Doğan Ateş, CHP Eski ilçe başkanı İsmail Parlak ve CHP İlçe Başkanı Engin Coşkun, partililer katılım sağladı.

Seda LİMAN ZENGİN