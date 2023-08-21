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Gelibolu Belediyesi TİS Öncesi Ek İyileştirme Protokolü İmzalandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi’ndeki kadrolu ve iktisadi teşebbüsünde çalışan tüm işçiler yıl sonunda bitecek TİS öncesi, Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden ile imzalanan ek protokolle iyileştirme gerçekleştirildi.
Özacar; ağırlaşan yaşam şartları içinde taban ücretlere yansıtılacak iyileştirmenin hayırlı olmasını diledi.Ali GEZER

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