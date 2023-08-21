Gelibolu Belediyesi’ndeki kadrolu ve iktisadi teşebbüsünde çalışan tüm işçiler yıl sonunda bitecek TİS öncesi, Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden ile imzalanan ek protokolle iyileştirme gerçekleştirildi.
Özacar; ağırlaşan yaşam şartları içinde taban ücretlere yansıtılacak iyileştirmenin hayırlı olmasını diledi.Ali GEZER
Gelibolu Belediyesi TİS Öncesi Ek İyileştirme Protokolü İmzalandı
Gelibolu Belediyesi’ndeki kadrolu ve iktisadi teşebbüsünde çalışan tüm işçiler yıl sonunda bitecek TİS öncesi, Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden ile imzalanan ek protokolle iyileştirme gerçekleştirildi.