Gelibolu Belediyesi’nin düzenşemiş olduğu ücretsiz 200 araç kapasiteli otopark halkımızın hizmetinde.
Muhittin Reis Caddesi ile Kemal Reis Caddesi arasında yaklaşık 7 bin m2’lik alanda zemin iyileştirmesi yaparak trimer malzeme dökülen, aydınlatma direkleri, diğer imalatlar ve Hamzakoy’a bağlantılı yaya merdiveni ile oluşturulan açık otopark halkın hizmetine sunuldu. Seda LİMAN ZENGİN
Ücretsiz Açık Otopark Halkımızın Hizmetinde
Gelibolu Belediyesi’nin düzenşemiş olduğu ücretsiz 200 araç kapasiteli otopark halkımızın hizmetinde.