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Ücretsiz Açık Otopark Halkımızın Hizmetinde

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi’nin düzenşemiş olduğu ücretsiz 200 araç kapasiteli otopark halkımızın hizmetinde.
Muhittin Reis Caddesi ile Kemal Reis Caddesi arasında yaklaşık 7 bin m2’lik alanda zemin iyileştirmesi yaparak trimer malzeme dökülen, aydınlatma direkleri, diğer imalatlar ve Hamzakoy’a bağlantılı yaya merdiveni ile oluşturulan açık otopark halkın hizmetine sunuldu. Seda LİMAN ZENGİN

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