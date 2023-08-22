Ücretsiz Açık Otopark Halkımızın Hizmetinde

Gelibolu Belediyesi’nin düzenşemiş olduğu ücretsiz 200 araç kapasiteli otopark halkımızın hizmetinde.

Muhittin Reis Caddesi ile Kemal Reis Caddesi arasında yaklaşık 7 bin m2’lik alanda zemin iyileştirmesi yaparak trimer malzeme dökülen, aydınlatma direkleri, diğer imalatlar ve Hamzakoy’a bağlantılı yaya merdiveni ile oluşturulan açık otopark halkın hizmetine sunuldu. Seda LİMAN ZENGİN