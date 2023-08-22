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AKBELEN’E DESTEK AMAÇLI
BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Platformu İkizdere Akbelen Ormanlarının kesilmesiyle oluşacak tahribatın geri döndürülemez sonuçları vardır.! sloganıyla “Akbelen’e destek” amaçlı basın açıklamasını ilçemiz Vedat Namık Uraz Halk Bahçesinde yapacak.24 Ağustos Perşembe saat 13.00’de . Halk Bahçesi Atatürk Heykeli önünde yapılacak basın açıklamasında tüm halkımız davatlidir.
Caner AKŞİT

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