Gelibolu Platformu İkizdere Akbelen Ormanlarının kesilmesiyle oluşacak tahribatın geri döndürülemez sonuçları vardır.! sloganıyla “Akbelen’e destek” amaçlı basın açıklamasını ilçemiz Vedat Namık Uraz Halk Bahçesinde yapacak.24 Ağustos Perşembe saat 13.00’de . Halk Bahçesi Atatürk Heykeli önünde yapılacak basın açıklamasında tüm halkımız davatlidir.
Caner AKŞİT
AKBELEN’E DESTEK AMAÇLI
BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK
Gelibolu Platformu İkizdere Akbelen Ormanlarının kesilmesiyle oluşacak tahribatın geri döndürülemez sonuçları vardır.! sloganıyla “Akbelen’e destek” amaçlı basın açıklamasını ilçemiz Vedat Namık Uraz Halk Bahçesinde yapacak.24 Ağustos Perşembe saat 13.00’de . Halk Bahçesi Atatürk Heykeli önünde yapılacak basın açıklamasında tüm halkımız davatlidir.