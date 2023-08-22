GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir’den Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek’e Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Galatasaray Spor Kulübü Başkanı
Dursun Özbek’i ziyaret etti.
Kaşdemir; “Çanakkale Muharebeleri sırasındaki “Liseliler” ve özellikle Galatasaray Lisesi’nden eğitimlerini bırakarak cepheye gelerek şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimiz üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Tarihi Alan’da “ Liseliler” ile ilgili ne yapabiliriz konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Galatasaray Camiâsının Çanakkale’ye yakın ilgilisi ve misafirperverliği için teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.
Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Akan Çatıyı Cemaat Onardı

buyukzafer 0

MÜZİKLİ DANS GÖSTERİLERİNE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

buyukzafer 0

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak’ın Yeni Yıl Mesajı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.