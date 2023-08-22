Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir’den Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek’e Ziyaret

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

Dursun Özbek’i ziyaret etti.

Kaşdemir; “Çanakkale Muharebeleri sırasındaki “Liseliler” ve özellikle Galatasaray Lisesi’nden eğitimlerini bırakarak cepheye gelerek şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimiz üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Tarihi Alan’da “ Liseliler” ile ilgili ne yapabiliriz konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Galatasaray Camiâsının Çanakkale’ye yakın ilgilisi ve misafirperverliği için teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.

Ali GEZER