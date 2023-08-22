Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Galatasaray Spor Kulübü Başkanı
Dursun Özbek’i ziyaret etti.
Kaşdemir; “Çanakkale Muharebeleri sırasındaki “Liseliler” ve özellikle Galatasaray Lisesi’nden eğitimlerini bırakarak cepheye gelerek şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimiz üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Tarihi Alan’da “ Liseliler” ile ilgili ne yapabiliriz konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Galatasaray Camiâsının Çanakkale’ye yakın ilgilisi ve misafirperverliği için teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.
Ali GEZER
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir’den Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek’e Ziyaret
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Galatasaray Spor Kulübü Başkanı