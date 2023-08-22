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“Mustafa Kemal Atatürk’ün
Çanakkale Cephesi Yazışmaları” isimli
Kitap Özacar’a Hediye Edildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Editörlüğünü Doç.Dr.Barış Borlat’ın yaptığı, Fatma Bulut Hacıalioğlu tarafından yayına sunulan “Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Cephesi Yazışmaları” isimli kitap Belediye Başkanı Mustafa Özacar’a eser sahipleri tarafından makamında armağan edildi.
Başkan Özacar, ziyaret ve kitap hediyesi için değerli konuklarına teşekkür etti.
Seda LİMAN ZENGİN

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