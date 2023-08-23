SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN 102.YILDÖNÜMÜ

Özacar Sakarya Meydan Muharebesi’nin 102. yıldönümünde anma mesajı yayımladı.Özacar; “ “Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” diyen Atatürk önderliğinde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 102. yıldönümü kutlu olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.”dedi.