Özacar Sakarya Meydan Muharebesi’nin 102. yıldönümünde anma mesajı yayımladı.Özacar; “ “Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” diyen Atatürk önderliğinde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 102. yıldönümü kutlu olsun.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.”dedi.
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN 102.YILDÖNÜMÜ
Özacar Sakarya Meydan Muharebesi’nin 102. yıldönümünde anma mesajı yayımladı.Özacar; “ “Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” diyen Atatürk önderliğinde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 102. yıldönümü kutlu olsun.