VALİLİKTEN DUYURU

Orman Yangınını Söndürme Çalışmaları Havadan ve Karadan Devam Ediyor

İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir.

AŞAĞIOKÇULAR KÖYÜ SALAVAT VE ANDIKTAŞI MAHALLELERİ, ELMACIK KÖYÜ ve bağlısı DEĞİRMENDERE MAHALLESİ ile ÇİFTLİKDERE KÖYÜ tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Ali GEZER