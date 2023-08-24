Yangın Kontrol Altına Alındı

Doğa, orman ve tüm canlılar ile yüreklerimizi yakan Çanakkale’deki yangın üçüncü gününde kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın bölgesinde Gelibolu Belediyesi’nin itfaiye personellerinin su tankeriye destek veren personelin bölgeden gönderdiği fotoğraf kareleri acı tabloyu gözler önüne serdi.

. Seda LİMAN ZENGİN