Bakan Yumaklı ” Toplamda 4 bin 80 hektar alan zarar gördü. Çanakkale’nin canından can gitti.”

Çanakkale’de 22 Ağustos Salı günü, saat 11.30’da Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını, 48 saat sonra kontrol altına alındı. Yangınla mücadelede üçüncü günde, saat 11.00’de Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kameraların karşısına geçerek, beklenen haberi kamuoyuna duyurdu. Yangın dolayısıyla toplamda 4 bin 80 hektar alan zarar gördü.Çanakkale’nin canından can gitti.

Damyeri mevkisinde, Salı günü, saat 11.30 sularında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar, bir anda şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Aynı zamanda yangın Damyeri bölgesinden, Aşağı Okçular bölgesine kadar, kuş uçumu 20 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve tahribat yarattı.

11 köy tahliye edilirken, bazı köylerde damlar ve ahırlar yandı. Çanakkale’de bulunan ve yangını takip eden Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 11.00’de kameraların karşısına geçti ve beklenen açıklamayı yaptı.

Bakan Yumaklı, “Can kaybının olmaması tek tesellimiz. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu.

10 uçak ve 38 helikopter ile müdahale edildi. Uçaklarımız 208 sorti yaptı. İHA’lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz. 24 saat boyunca havadalardı. 290 kara aracı kullanıldı.

3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti” ifadelerini kullandı.Haber Merkezi