Özacar’dan İl Emniyet Müdürü Arıcı’ya Zİyaret

Özacar, Ağustos ayı başında Kocaeli iline tayin olan Celal Taşçı’nın yerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Selim Arıcı’yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Özacar, ziyaretinde yeni il emniyet müdürüne mesaisinde ekibi ile birlikte kolaylıklar diledi. Caner AKŞİT