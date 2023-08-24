O kaymakamlar değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Çanakkale’de 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısı değişti.

Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı oldu. Eceabat Kaymakamı, Balıkesir Marmara Kaymakamlığı görevini yapan Murat Çiçek oldu.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Tekirdağ Kapaklı Kaymakamı oldu. Çan Kaymakamlığına Sakarya Kocaeli Kaymakamlığı görevini yapan Emre Nebioğlu atandı.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan, Kilis Vali Yardımcısı oldu. Gökçeada Kaymakamlığına Şırnak Vali Yardımcılığı görevini yapan Nurbaki Yalçın atandı.

Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Gaziantep Vali Yardımcısı oldu. Diyarbakır Hazro Kaymakamlığı görevini yapan Salih Ak, Ayvacık Kaymakamlığına atandı.

Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Bilecik Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bursa Vali Yardımcılığı görevini yapan Mustafa Özsay, Çanakkale Vali Yardımcılığına atandı. Haber Merkezi