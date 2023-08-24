Orman yangını kontrol altına alınmış olup, can ve mal güvenliği açısından araç trafiğine kapatılmış olan Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açılmıştır.
Uçak, Helikopter, Arazöz ve iş makinalarının soğutma çalışmalarını yoğun olarak yaptıklarından dolayı sürücülerin dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Haber Merkezi
VALİLİKTEN DUYURU ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR
Orman yangını kontrol altına alınmış olup, can ve mal güvenliği açısından araç trafiğine kapatılmış olan Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açılmıştır.