GÜNCEL HABERLER 

VALİLİKTEN DUYURU ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Orman yangını kontrol altına alınmış olup, can ve mal güvenliği açısından araç trafiğine kapatılmış olan Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açılmıştır.
Uçak, Helikopter, Arazöz ve iş makinalarının soğutma çalışmalarını yoğun olarak yaptıklarından dolayı sürücülerin dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

YAĞMUR PLAJLARI BOŞALTTI

buyukzafer 0

GELİBOLU KIZILAY ŞUBESİ’NDEN KIYAFET YARDIMI

buyukzafer 0

GELİBOLU TSO’DA BÜLENT ÇETİN VE EKİBİ KAZANDI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.