VALİLİKTEN DUYURU ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR

Orman yangını kontrol altına alınmış olup, can ve mal güvenliği açısından araç trafiğine kapatılmış olan Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açılmıştır.

Uçak, Helikopter, Arazöz ve iş makinalarının soğutma çalışmalarını yoğun olarak yaptıklarından dolayı sürücülerin dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Haber Merkezi