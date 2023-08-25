Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal alanda Gelibolu birincisi olan başarılı öğrenci Hasan Özkılıç ve babası Ethem Özkılıç’ı makamımızda misafir ettik.
Özacar ; “Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) bölümünü kazanan öğrencimizi ve ona tam destek veren değerli ailesini tebrik ediyorum. Aydınlık ve başarılı bir geleceği olsun.”dileklerinde bulundu. Ali GEZER
YKS SAYISAL GELİBOLU BİRİNCİSİ HASAN ÖZKILIÇ’TAN
ÖZACAR’A ZİYARET
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal alanda Gelibolu birincisi olan başarılı öğrenci Hasan Özkılıç ve babası Ethem Özkılıç’ı makamımızda misafir ettik.