Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal alanda Gelibolu birincisi olan başarılı öğrenci Hasan Özkılıç ve babası Ethem Özkılıç’ı makamımızda misafir ettik.

Özacar ; “Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) bölümünü kazanan öğrencimizi ve ona tam destek veren değerli ailesini tebrik ediyorum. Aydınlık ve başarılı bir geleceği olsun.”dileklerinde bulundu. Ali GEZER