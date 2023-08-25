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YKS SAYISAL GELİBOLU BİRİNCİSİ HASAN ÖZKILIÇ’TAN
ÖZACAR’A ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal alanda Gelibolu birincisi olan başarılı öğrenci Hasan Özkılıç ve babası Ethem Özkılıç’ı makamımızda misafir ettik.
Özacar ; “Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) bölümünü kazanan öğrencimizi ve ona tam destek veren değerli ailesini tebrik ediyorum. Aydınlık ve başarılı bir geleceği olsun.”dileklerinde bulundu. Ali GEZER

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