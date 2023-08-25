İkizköy Akbelen Köylülerine Gelibolu Platformundan Destek

İkizköy Akbelen ormanlarında yıkıcı bir kesim faaliyetinin başlaması ve bu ağaç kesimine karşı direnen oradaki emekçi köylü vatandaşa destek olmak amaçlı Gelibolu’nun ilçesinde bulunan Gelibolu Platformu tarafındanbasın açıklaması yapıldı.

İlçe merkezindeki Atatürk büstü önünde düzenlenen basın açıklaması yapıldı. Gelibolu Platformu adına İnanç Köksümer Tiran’ın basın açıklamasında“Üzülerek belirtmek isteriz ki, doğanın kıymetini ve gelecek nesillere bırakılması gereken mirasımızı anlamayan bazı çıkar grupları, İkizköy Akbelen ormanlarında yıkıcı bir kesim faaliyetine girişmelerinin ardından uzun bir süre geçmiştir. Bu acımasızca yapılan orman katliamı, sadece bir ekosistemi değil, aynı zamanda bir toplumun yaşam biçimini tehdit etmektedir.

İkizköy Akbelen ormanları, sadece ağaçların büyüdüğü yer değil, aynı zamanda birçok canlının yaşam alanıdır. Bu ormanlar, bölge halkının geçimini sağlamasının yanı sıra sağladığı temiz hava, su kaynakları ve biyolojik çeşitlilik ile tüm İkizköy’ün nefes aldığı bir alan olarak önem taşımaktadır. Ancak, bu değerli ormanların kesilerek maden işletmesi yapma planları, doğal dengeyi alt üst etmekle kalmayıp bölge halkının yaşamını da tehdit etmektedir.İkizköy halkı, doğanın ve topraklarının koruyucusu olarak bu yıkımı durdurmak için direniş göstermektedir. Ancak, bu haklı direniş karşısında maalesef yetkililerin direnişçilere karşı olan tavrı, demokratik haklarına sahip çıkan vatandaşlarımıza karşı bir haksızlığa dönüşmektedir.

İkizköy Çevre Komitesi hukuki savaşlarını; Limak – İçtaş Holding sahipleri Nihat Özdemir, İbrahim Çeken, Şirket CEO’su Serhat Dinç ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve eski Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında Türkiye’nin ekonomisini ve halk sağlığını çökertmek suretiyle Anayasa’nın üçüncü maddesindeki ‘devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs’, ve Sulh Ceza Kanunu’nun 302. maddesindeki ‘Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya ve birliğini bozmaya çalışmak suçundan Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vererek sürdürmektedir.

Biz, bu doğa katliamını ve halkın haklı direnişini yakından takip ediyor ve İkizköy halkına tam destek veriyoruz. Doğa ve insan el ele tutuşan bir bütündür; biri zarar gördüğünde diğeri de etkilenir. İkizköy Akbelen ormanlarının kesilmesiyle oluşacak tahribatın geri döndürülemez sonuçları olacağına inanıyoruz.

Bu vesileyle, doğanın ve toplumun değerini anlamak, korumak ve yaşatmak adına herkesi duyarlı olmaya, İkizköy halkına destek olmaya davet ediyoruz. Ormanların kesilmesine karşı verilen mücadele sadece İkizköy’ün değil, tüm insanlığın geleceği için yapılmaktadır.

Doğayı, yaşamı ve geleceği korumak hepimizin sorumluluğudur” diyerek, Çanakkale’de çıkan yangına da değinen Köksümer Tiran, “Platform olarak Çanakkale’deki yangının da takibindeyiz. Sorumlularının biran önce bulunmasını bekliyor ve diliyoruz. 1600 hektar tarım arazisi, kalan 2480 hektar da orman alanı olmak üzere toplamda 4080 hektar alan etkilenmiştir. Gerekli yardımların sağlanması ve yok olanın yerine konabilmesi adına Gelibolu Platformu olarak takipçisiyiz ve destek olmak için hazırız” dedi.

Caner AKŞİT