“CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINI COŞKU İLE KUTLAYACAĞIZ!”

30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın ötesinde, ‘Türk ulusunun kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe’ aralanan tarihi bir dönüm noktası ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır.

Gelibolu topraklarında kazanılan zaferin ardından Gazi Meclisin sevk ve idaresiyle kurulan ve yönetilen ordumuzun ve milletimizin kazandığı zaferin 101. Yıldönümünde; bizler üzerimize yüklenen sorumlulukların bilincindeyiz.

30 Ağustos; inancın, birlik ve beraberliğin, özgürlüğün, emperyalizme direnişin destanıdır. Bu sorumlulukla vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya sonsuza dek devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşünceler ışığında 30 Ağustos Zaferi’ni kazanan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Etkinliklerimizi erteledik!

Ancak diğer yandan Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde 22 Ağustos tarihinde tarım arazisinde başlayan, ormanlık alana sıçrayarak büyüyen ve 48 saat sonra kontrol altına alınabilen, 4 bin 80 hektar alanın yandığı, canlıların ve tarım arazilerinin yok olduğu yangın nedeniyle acımız çok taze ve derin. Tek tesellimiz insan kaybının olmamasıdır. Gelibolu Belediyesi olarak bölgedeki yaraların sarılması ve acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında daha önce yaşanan felaketlerde olduğu gibi üzerimize düşen sorumluluğu siz değerli halkımız adına yerine getirerek, kamuoyuna ayrıca bir bilgilendirmede bulunacağız.

Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi ileterek Büyük Zafer’in 101.yıldönümünde; bölgemizde yaşanan acı nedeniyle planlamasını yaptığımız etkinlikler askıya alınarak, aktivitelerimiz ileri tarihe ertelenmiştir.

Her ne kadar büyük yangın nedeniyle Zafer Bayramımızda şenlikler yapamayacak olsak da Cumhuriyetimizin şan ve şeref dolu 100’üncü yılını, Cumhuriyet’in önsüzünün yazıldığı Gelibolu’muzda o haftaya yayılacak etkinliklerle büyük coşku içinde kutlayacağımızın müjdesini şimdiden veriyoruz.

Bu açıklamayı değerli halkımızın bilgisine saygıyla sunarız.” dedi. Seda LİMAN ZENGİN

Seda LİMAN ZENGİN