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Hamzakoy Plajı’nda denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hamzakoy Plajında denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.İlçemiz Hamzakoy denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.Havanın rüzgarlı ve aşırı sıcak olduğu bir saatte denize giren İ.H.A’nın (65) çırpındığı görenler, görevlilerden yardım istedi.Hemen bu kişinin yanına ulaşan görevliler, İ.H.A’yı sudan çıkardı. Bu kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.H.A’nın tedavisinin hastanenin yoğun bakım servisinde sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ali GEZER 

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