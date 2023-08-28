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Özacar: Gelibolulu sporcumuzun
hep yanında olacağız

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Almanya Berlin’de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Klasik Yay Erkek Mili Takımı’nda yer alarak ülkemizi 2024 Paris Olimpiyatları’nda temsil etmeye hak kazanan Gelibolulu sporcumuz Ulaş Berkim Tümer, Özacar’ı makamında ziyaret etti.
Gençlik Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir ve desteğiyle hep yanlarında olan ailesinin de hazır bulunduğu ziyarette, Özacar milli okçumuza başarılarının devamını diledi. Seda LİMAN ZENGİN

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