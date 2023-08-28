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30 Ağustos Zafer Bayramı Programı Belli Oldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

30 Ağustos Zafer Bayramı programı belli oldu.30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ilçemiz 2.Kolordu Karargah Binası ‘nda saat 09:00’da atatürk anıtı önüne çelenkler sunulacak.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından ardından çelenk sunma töreni sona erecek.
Kaymakamlık Makamında saat 09:15 ‘te tebrikat töreninin ardından saat 10:00’da tören alanına geçilecektir.
30 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 10:00- 10:15 arasında Kaymakam beraberinde, 2.Kolordu Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramını kutlayacaklar.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından şiirlerin , günün anlam ve öneminin belirten konuşmaların ardından tören geçişleriyle tören alanındaki program sona erecek.
30 Ağustos Zafer Bayramında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Sevgisi konulu İlkokul ve Ortaokul öğrencilerini kapsayan resim; lise öğrencileri içinse şiir yarışması düzenlenmesinden, (dereceye giren öğrencilerin ödülleri tören esnasında verilecektir.)
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 2023 yılı içerisinde Ulusal ve Uluslararası alanda dereceye giren sporcularımız tören alanında gösteri düzenleyeceklerdir. Ali GEZER

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