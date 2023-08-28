Mağdur Köylere Kavakköy Belediyesi’nden Destek

Çanakkale’de 22 Ağustos 2023 tarihinde başlayan ve çok sayıda köyün de etkilendiği geniş çaplı orman yangınının bıraktığı hasara yönelik yaralar sarılmaya başlandı. Yangından en fazla etkilenen köylere, saman balyası dağıtımı gerçekleşti..

İlçemize bağlı Kavakköy Belediye Başkanlığı tarafından yöre halkından toplanan samanlar, yangından en çok zarar gören köylerin başında gelen Ulupınar ve Yağcılar köyündeki üreticilere Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından ulaştırıldı.

Muhtarlar ve köylüler, desteklerinden dolayı hem Çanakkale Belediyesine hem de Kavakköy Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay da orman alanlarının yanı sıra, bölgedeki tarım arazilerini de hasara uğratan yangından etkilenen Ulupınar ve Yağcılar köylerindeki üreticilere verilen saman balyası desteğinde emeği bulunan Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça’ya, Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimine ve samanlarını afet bölgesindeki üreticilerle paylaşan Kavakköylü çiftçilere teşekkürlerini sundu. Mutluay, yangının yaralarını sarmak adına, bölgenin ve bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda desteklerin devam edeceğini kaydetti. Seda LİMAN ZENGİN