CHP İlçe Başkanı Engin Coşkun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını kutladı.Coşkun mesajında; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da eşsiz bir zaferle taçlandırılmıştır.

101’inci yıldönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal’in önderliğindeki yüce Türk Ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, topraklarımızdan atarak bizleri ebedi özgürlük ve bağımsızlığımıza kavuşturmuştur.

“30 Ağustos’u yalnız ‘askeri bir zafer’ olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu ‘milletin egemenliği’ düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir.

Dumlupınar’da 101 yıl önce yakılan ışık hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız.

Azim ve kararlılıkla yürüttüğü büyük kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandıran, “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek, şan ve şeref dolu ve bu yıl 100’üncü yıldönümü büyük bir coşku ile kutlayacağımız Cumhuriyet’i gençliğe emanet eden Atatürk’ün açtığı yolda ilelebet muhafaza ederek, emanetine can siperhane sahip çıkmaya devam edeceğiz..

Büyük Zafer’in 101’inci yıldönümünde Cumhuriyet’e, demokrasiye, laikliğe, tam bağımsızlığa, nisan haklarına, barışa ve özgürlüğe olan inancımızı, her zamanki kararlılığımızla güçlü bir şekilde ifade ederek, Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, hak, hukuk ve adaletin tesis edilmesi için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşünceler doğrultusunda; başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önderimiz Atatürk ve O’nun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızı ve yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”dedi.

Seda LİMAN ZENGİN