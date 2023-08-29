Sıcaklıklarla Boğuşuyoruz

İlçemiz yüksek sıcaklıklarla resmen boğuşuyor. Üst üste ilçemizi ve bölgemizi vuran sıcak hava dalgası vatandaşları canından bezdirirken, sıcaklıklar bir süre daha 30-33 derece dolaylarında seyir edecek..

İlçemiz en sıcak günlerini yaşamaya devam ediyor. Bir Afrika sıcağı, bir Eyyam-ı Bahur sıcağı derken, ilçemizde henüz sıcak hava dalgası etkisini kaybetmedi. Sıcaklıklar 33 derece olurken, nem ile hissedilen 38 derecelere yükseliyor. Öte yandan Çarşamba gününden itibaren ise kentte sıcaklıklar gündüz ortalama 33 derece olacak olurken, akşam ise sıcaklıklar 23 derece dolaylarında seyir edecek. Caner AKŞİT