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Özacar Bolayır Köyü’nde Sahil Sitelerinde
Su Kesintileri Sorularını Cevapladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Bolayır Köyüne bağlı “Sahil Siteleri Platformu”nun, bölgelerinde yaşanan su kesintilerinin nedenini öğrenmek için düzenlediği toplantıya Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Başkanı olarak katılım sağladı.
Ardından site başkanları, üyeleri ve bu bölgede ikamet eden vatandaşların sorularını yanıtlayarak, detaylı bilgilendirmede bulundu.Ali GEZER

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