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“PAZAR YERİ DEĞİL YANGIN YERİ”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri dün pazaryerinde yükselen fiyatları protesto ettiler.CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri açıklamalarında; “Pazar Yeri Değil Yangın Yeri” diyerek ; “Pazar fiyatları el değil, yürek yakıyor.
Zam üstüne zam geliyor ve önüne kimse geçemiyor.
Enflasyonla mücadelenin acısı vatandaştan çıkartılamaz.Pazar yerinde, pazar yeri fiyatları için eylem yaptık.
Vatandaşımızın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
Katılım ve desteklerinden dolayı; İlçe Başkanımız Engin Coşkun’a, ve yönetimine Gelibolu platformuna teşekkür ederiz.”dediler. 
Seda LİMAN ZENGİN

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