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Milli Sporcumuz Tümer’den Kaymakam Abacı’ya Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolulu Milli Sporcumuz Ulaş Berkim Tümer’i makamında kabul etti.
Almanya’nın Berlin kentinde yapılan okçuluk Dünya Şampiyonası’nda, Gelibolulu sporcumuz Ulaş Berkim Tümer’in içinde yer alan milli takımımız Japonyalı rakiplerini geçerek 2024 Paris olimpiyatlarına katılma hakkı kazandığından dolayı, Kaymakam Bekir Abacı kendilerini tebrik etti. Caner AKŞİT

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