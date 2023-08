CHP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN ALTERNATİF TÖREN

CHP İlçe Başkanlığı İyi Parti İlçe Başkanlığı, Gelecek Partisi , Demokrat Parti İlçe Başkanlığı ve STK temsilcileri ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle alternatif tören düzenlediler.

İskele meydanında atatürk anıtı önüne çelenk sunan parti temsilcileri çelenk sunumunun ardınan saygı duruşu ve İstiklal Marşımız söylendi.

İlçe Başkanları günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirdi. CHP İlçe Başkanı Engin Coşkun yaptığı konuşmada; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da eşsiz bir zaferle taçlandırılmıştır.

101’inci yıldönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal’in önderliğindeki yüce Türk Ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, topraklarımızdan atarak bizleri ebedi özgürlük ve bağımsızlığımıza kavuşturmuştur.

“30 Ağustos’u yalnız ‘askeri bir zafer’ olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu ‘milletin egemenliği’ düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir.

Dumlupınar’da 101 yıl önce yakılan ışık hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız.

Azim ve kararlılıkla yürüttüğü büyük kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandıran, “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek, şan ve şeref dolu ve bu yıl 100’üncü yıldönümü büyük bir coşku ile kutlayacağımız Cumhuriyet’i gençliğe emanet eden Atatürk’ün açtığı yolda ilelebet muhafaza ederek, emanetine can siperhane sahip çıkmaya devam edeceğiz..

Büyük Zafer’in 101’inci yıldönümünde Cumhuriyet’e, demokrasiye, laikliğe, tam bağımsızlığa, nisan haklarına, barışa ve özgürlüğe olan inancımızı, her zamanki kararlılığımızla güçlü bir şekilde ifade ederek, Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, hak, hukuk ve adaletin tesis edilmesi için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşünceler doğrultusunda; başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önderimiz Atatürk ve O’nun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızı ve yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Atam! Biz de senin gibi adım atıyoruz bu topraklara, güzel yarınlara umutla…101’inci yılında Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı günden bu yana…

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.

Ardından konuşmasına İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Alış devam etti.Alış konulmasında; “101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Ulusunun sonsuza kadar sürecek bir kahramanlık destanına imza atmıştır.”Bizler Türk Ulusu olarak, 101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos Zaferi ile sonsuza kadar sürecek bir kahramanlık destanına imza attık.Bu zaferle ulusumuz bağımsızlığa, köleliğe, boyunduruğa ve teslimiyete karşı en güzel, en cesur karşılığı vermiştir.Bu Büyük Zafer demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti ve halkınındır.30 Ağustos ülkemizi tehdit etmeye, bölmeye ve karıştırmaya çalışan her türlü karanlığa karşı daima Güneş olmaya devam edecektir.Ulusumuzun yeniden dirilişini taçlandıran 30 Ağustos Zaferini Dumlupınar’da canlarıyla, kanlarıyla kazandıran başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman konuşmasında; “Bugün burada sizlerle Cumhuriyetimizin temel taşlarından en önemlisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yılını kutluyor olmanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.Bu pırıl pırıl günde yine tek yürek olarak hep birlikte buradayız.Hepimiz ortak bir geçmişe sahibiz, bizler ortak bir geçmişe sahibiz, bizlere ortak bir geçmşşe sahibiz, bizler yurt diye Anadolu’yu; yol diye Cumhuriyeti; onur diye tam bağımzlığı;önder diye Mustafa Kemal Atatürk’ü seçmiş insanlarız.

Demokrasimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak için geçmişte olduğu gibi bugün de bu meydanlardayız ve gelecekte de olacağız.Bugün burada bu duygu ve düşüncelerimle başta Türkiyemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşımızın tüm şehitlerini minnet ve saygıyla anıyoruz.”dedi.

Demokrat Parti İlçe Başkanı Cemil Ilgın konuşmasında; “30 Ağustos Zaferi, milli cesaret ve fedakarlığın, azmin, gayretin, adamsızlığın tevekkül ve inancın zirvesidir.

Bu kutlu zaferin 101.yıldönümünde Gazi Müstafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anarım.”dedi.Konuşmaların ardından tören sona erdi. Ali GEZER