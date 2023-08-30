Gelibolu Belediyesi geçtiğimiz günlerde Çanakkale’deki yangının ardından üreticilere saman desteği sağladı.Özacar; “Bölgemizde yaşanan, canlıların ve tarım arazilerinin yok olduğu Çanakkale yangınının ardından mağdur olan büyükbaş ve küçükbaş üreticilerimize destek olmak için saman yüklü tırımızın ilki bugün yola çıktı.

Yaraların sarılması için desteğimiz sürecek.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN