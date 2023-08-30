30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 101.YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlamaları 2. Kolordu Komutanlığı Karargah Binası Atatürk Anıtı önüneGelibolu Belediyesi’nin, 2.Kolordu Komutanlığının ve Gelibolu Kaymakamlığı’nın çelenk sunumu ile başladı.

2. Kolordu Komutanlığı önündeki çelenk sunma törenine Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi partilerin temsilcileri, askeri personel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreninin ardından Kaymakamlık makamında kabul töreni gerçekleşti.

İlçe protokolü çelenk sunma töreninin ardından Kaymakamlık makamında kabul törenine katıldı. Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile birlikte Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kaymakamlık makamındaki bayramlaşmanın ardından 26 Kasım Caddesi’nde devam etti. Bayrama vatandaşların katılımı az oldu. 26 Kasım Caddesi’nde düzenlenen tören; Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın törene katılanların bayramını kutlaması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. 2. Kolordu Komutanlığı personeli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Törende, şiirlerin okunması ve karate gösterisinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen “30 Ağustos Büyük Zafer ve Atatürk Sevgisi” konulu resim ve şiir yarışması ile 2023 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası alanda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül töreninde; Dünya Okçuluk Federasyonu 2023 Açık Hava Dünya Şampiyonasında Dünya 2’nciliği kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan sporcumuz Ulaş Berkim Tümer’e Kaymakam Bekir Abacı tarafından ödül takdim edildi. Türkiye Okçuluk Kupası U21 kategorisi makaralı yay erkekler takım birincisi olan Eren Kırca, Gökay Altıntaş ve Noyan Çerçi, Liseler arası şiir yarışmasında 1. olan Gelibolu Fen Lisesi öğrencisi Aysu Şahbaz ve İlk ve Ortaokullar arası resim yarışmasında 1. olan 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Nisanur İldiz’e ödüllerini Kaymakam Bekir Abacı takdim etti.

Türkiye Atıcılık okullar arası genç erkekler takım 1’inciliği alan Kerem Sağdıç, Mustafa Serttaş ve Bilal Sazak, Liseler arası şiir yarışmasında 2. olan Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Buse Çorbacı ve İlk ve Ortaokullar arası resim yarışmasında 2. olan Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Irmak Çiftçi’ye ödüllerini 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız takdim etti.

Türkiye Bisiklet Şampiyonasında dereceye giren sporcular Yağmur Ecrin Çolakoğlu, Rana Çalışkan, Hanife Beyaz ve Masal Zeynep Dertop, Liseler arası şiir yarışmasında 3. olan Akademi Kültür Koleji öğrencisi Zerrin Derin Sayın ve İlk ve Ortaokullar arası resim yarışmasında 3. olan Aras Tuna Kaya’ya ödülleri Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından takdim edildi.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlamaları tören geçişi ile sona erdi. Seda LİMAN ZENGİN