“30 Ağustos’tan Günümüze” Başlıklı Söyleşi Programı Yapıldı

ÇYDD Gelibolu Şubesi tarafından düzenlenen, Gelibolu Belediyesi’nin AKM’de ev sahipliği yaptığı Prof.Dr.Nur Serter’in konuşmacı olduğu “30 Ağustos’tan Günümüze” başlıklı söyleşi programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Özacar’ın da katılım sağladığı söyleşi programında Özacar programın gerçekleşmesinde emeği olanları tebrik etti.

“30 Ağustos’tan Günümüze” adlı söyleşi programına Belediye Başkanı Özacar, CHP İlçe Başkanı Engin Coşkun, eski ilçe başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri , partililer, ÇYDD Gelibolu Şubesi Başkanı Gönül Balkan ve davetliler katılım gösterdi. Seda LİMAN ZENGİN