ÖZACAR TEKSTİL FİRMALARINI ZİYARET ETTİ

Özacar MK Tex Tekstil’e ziyarette bulundu. Özacar; “Şehrimizde Sanayi Sitesi karşısında faaliyete giren, ilk etapta 40 emekçimize istihdam yaratılan Mk Tex Tekstil’i ziyaret ederek, işletme sahibi Eyüp Tosun ile ‘hayırlı olsun’ dileğimizi paylaştım.

Personel sayısını 200’e çıkarmayı hedefleyen işletmeye hayırlı işler, tüm çalışanlarına da mesailerinde kolaylıklar diliyorum.”dedi.

Ardından ilçemizde bulunan Cenka Tesktil firmasını ziyaret eden Özacar; “Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan iş insanı Cem Altan’ı, sahibi olduğu ve şehrimizde faaliyet gösteren Cenka Tekstil’de ziyaret ettik.

Kendisine ve çalışma arkadaşlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.”dedi. Ali GEZER