Saman balyaları yangın bölgesindeki üreticilere ulaştırıldı

Önceki hafta Ulupınar ve Yağcılar köyündeki üreticilere verilen desteğe ek olarak, yangından etkilenen hayvancılık işletmelerinin yem ihtiyacını karşılamak üzere, Gelibolu Belediye Başkanlığı tarafından Gelibolu çiftçilerinin destekleriyle temin edilen saman balyaları Kayadere Köyü ile Mareşal Fevzi Çakmak Köyüne bağlı Damyeri mahallesinde yaşayan üreticilere ulaştırıldı.

Seda LİMAN ZENGİN