Gelibolu 30 Ağustos’u Kortej Yürüyüşüyle Kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı ilçemizde çelenk sunumu ve tören geçişinin ardından akşam saat 19:30’dan itibaren vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla kortej oluşturdu.

Kuşçular Parkı önünde başlatılan kortej yürüyüşü , iskele meydanına kadar sürdü.Vatandaşlar marşlar eşliğinde, ellerinde Türk Bayraklarıyla 30 Ağustos’u coşkulu şekilde kutladı.

Gelibolu Belediyesi geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de çıkan orman yangını sebebiyle etkinlik ve eğlenceleri başka bir tarihe ertelemişti. Seda LİMAN ZENGİN