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26 Kasım Caddesi Sıcak Asfalt Serimine Hazırlanıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz 26 Kasım Caddesi sıcak asfalt serimine hazırlanıyor.
Özacar çalışmalar sırasında yaptığı açıklamada; “Şehrimizde doğalgaz şebekesi için çelik boru hatlarının çekildiği ana arterlerden olan 26 Kasım Caddesi’nde ekiplerimiz bozulan alanı asfalt kemirici makinesi ile sıcak asfalt serimine hazırlıyor.
Ardından çalışmalarımızı döner kavşaktan mezarlık güzergahına giden Gazi Hasan Paşa Caddesi’nde sürdüreceğiz.”dedi..Caner AKŞİT

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