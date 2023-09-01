‘Bayıldım Ben Bu Başkan’a’

Hürriyet Gazetesi yazarlarından deneyimli gazeteci Ahmet Hakan, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’ı dünkü köşe yazısına taşıdı.

Usta Gazeteci Ahmet Hakan’ın Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak için yazdıklarını sizlerle paylaşıyoruz:

BAYILDIM BEN BU BAŞKAN’A

EVREŞE denilince akla ne geliyor? Tabii ki o meşhur türkü: “Evreşe yolları dar dar/Bana bakma benim yârim var.”

İki bin nüfuslu bir beldenin Türkiye çapında popüler olmuş bir türküye sahip olması muhteşem bir şey.

Daha muhteşem olanı ise bu türküyü seslendiren Simge’ye çaldığı enstrümanla eşlik eden Evreşe’nin halka yakın Belediye Başkanı Ali Kâmil Soyuak.

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Ali Kâmil Soyuak tıp doktoru. Evreşe’nin Sağlık Ocağı’nda doktorluk yapmış. Sonra da beldenin belediye başkanı olmuş. Üç dönemdir bu görevi yürütüyor. Tertemiz içme suyunu ücretsiz veriyor halka. Wi-fi ücretsiz. Beldenin tüm çocuklarına sürpriz doğum günü pastası gönderiyor.

En güzel kısmı şurası: Evreşe Sağlık Ocağı’ndaki doktorlar mesai saatinden sonra beldeden ayrılıyor. Evreşe ve civardaki köylerdeki acil vakalara kim müdahale ediyor? Tabii ki Belediye Başkanı.

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Bayıldım ben bu başkana. Neşe, mutluluk, yardımlaşma, iyilik enerjisi veriyor. Seda LİMAN ZENGİN