Sürücü Adaylık Açıklaması Yaptı

İlçemizde 4 yıldır Ak Parti İlçe Başkanlığı yapan Serhad Sürücü geçtiğimiz gün yerel seçimlerde aday olacağının bilgisini verdi.

Sürücü açıklamasında; “Kurulduğu günden bu yana milletimizin refah ve huzuru için kararlılıkla çalışan, toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir.

Görev süremiz boyunca, yönetimimiz ile birlikte ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik.

Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik.

Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza, Vekillerimize, İl Başkanımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu Üyelerime, Aileme ve Tüm Hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum .AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz.Saygılarımla”açıklamalarıda bulundu.Seda LİMAN ZENGİN