Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk Alfabesini öğretmek amacıyla Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’ya gelişinin 95. yıldönümü 2.Kolordu Karargahı önünde düzenlenen program ile kutlandı.

Gelibolu Kaymakamlığının, 2.Kolordu Komutanlığı’nın ve Gelibolu Belediyesi’nin 2.Kolordu Karargah Binası Atatürk Anıtı önüne sunduğu çelenklerin ardından, program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.Özacar konuşmasında•; “100 yıllık bir cumhuriyetin mimarı, hür bir memleketin, çağdaş bir medeniyetin yaratıcısı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’yu onurlandırmasının 95. Yıldönümü kutlu olsun. Öncelikle sizleri ve Büyük Atatürk’ün aziz ruhunu selamlıyorum.

95 yıl önceki ziyaretin sahibi, aynı zamanda Kuvayi Milliye ile abideleşen cesaretin, toplumsal hayattan hukuka, şehircilikten sanata büyük bir maharetin, Cumhuriyetin getirdiği aydınlık bir düzenin sahibidir. Gelibolu’nun 95 yıl önceki misafiri, onurlu bir ulus ve tam bağımsız bir ülke için sadece Kurtuluş Savaşı’nın yeterli olmadığını görerek bu topraklarda bu kez de eğitim savaşını başlatmıştır.

Bu güzel şehir Gelibolu, 95 yıl önce gelen ve bu coğrafyayı bizim kılanın sayesindedir, ciğerlerimize çektiğimiz bu hava, uğruna dövüştüğümüz hürriyet, mücadele verdiğimiz özgürlük bizimdir.

Nazımın dediği gibi;

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan,

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizimdir…

Sevgili Gelibolulular,

Gelibolu o gün, kendisini, Türk varlığına armağan edeni, ardından ter ve kan kokusunu, barış ve medeniyet dokusuna taşıyanı bağrına basmıştır. “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyeni en iyi şekilde ağırlamıştır.

Biz, 95 yıl önce Gelibolu’da sadece Atatürk’ü ağırlamadık. Onunla görünmese de yanında kağnıyla cepheye silah taşıyan Fatma Nineleri de ağırladık. Gelibolu’da Atatürk’ün yanında Çanakkale’de ölen kocasından kalan tek hatıra küpesini bozdurup kendine bir tüfek alıp, dağa çıkan Emir Ayşe’nin ruhu da vardı. “Muhabere bana düğündür Paşam” diyen Mustafa Kemal’in askeri Sivaslı Fatma Seher de vardı.

O gün fiziken yanında olmayabilir ama ölmez ruhuyla, düşmanla işbirliği yapan oğlunu bile vurup dağa çıkan Domaniçli Habibe, erkek kılığında savaşa katılan Halime Çavuş, başındaki yırtık örtüsünü erkeklerin yüzüne atıp “alın bunları örtünün, verin silahları ben savaşırım” diyen Kezban hanım vardı. O gün Gelibolu’da olmasa da, Soyadını İnönü meydanında çarpışa çarpışa alan İsmet İnönü de vardı.

Gelibolu tarih boyunca çok lider ağırlamıştır. Ama kayıtlar gösteriyor ki biz Gelibolulular, 95 yıl önce Atamızı bu topraklarda ağırlarken çok heyecanlandık. Çünkü ona bakınca “Geldikleri gibi giderler” diyen, büyük bir kahramanı gördüğümüz için heyecanlandık. Yıkık bir imparatorluktan modern bir Cumhuriyet çıkaran bir dehayı gördüğümüz için heyecanlandık.

Gelibolu tarihte çok önemli günler görmüştür. Maziye dönüp en güzel günlerini çıkarsanız bunların önemli bir kısmı ya Atatürk sayesindedir, ya da Atatürk’lü olandır. Atamız bu topraklarda ya bağımsızlığımız için savaşan bir kahramandır, ya da ikinci bir savaş olan eğitim seferberliğinde bir öğretmendir. Ya düşmanı savaşta çökerten olmuştur, ya da cahillikle savaşan bir başöğretmen olmuştur. 108 yıl önce Çanakkale’de istiklal mücadelesi, 95 yıl önce Gelibolu’da eğitimle istikbal mücadelesi veren olmuştur.

Atatürk o gün Çanakkale’ye gittiğinde yeni harflerle okuma yazma seferberliğine vatandaşların canla başla katıldığına şahitlik etmiş ve bizzat kendisi de bu çalışmalara katılmıştır. Yine aynı gün öğleden sonra Gelibolu Kara Savaşlarının yaşandığı Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’ı gezerek anılarını tazelemiştir. Dünyanın başöğretmen ünvanlı tek lideri olan Atatürk, bir gün sonra 02 Eylül 1928 tarihinde Gelibolu’ya gelerek, yeni alfabenin harflerini tanıtarak öğretmenlik yapmıştır.

Biz Gelibolulular, onun hem askeri dehasına, hem eğitim sevdasına tanıklık etmiş nadir bir kentiz. Mustafa Kemalin Askerleriyiz denir, biz ise onunla birlikte, onun öğrencileriyiz. Manevi mirasçılarıyız. Yazı Devrimi’ne de tanıklık edenleriz. Ve biz Gelibolulular, bir dünya liderine ev sahibiyiz. Misafir ettiğimizin izinden gidenleriz. Biz 100’üncü yılına eriştiğimiz Cumhuriyetin arkasında dik duranlar, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet korumaya and içenleriz.

Bu büyük şeref, bu unutulmaz onurlandırma 95 yıldır ve daima hafızalarımızda diriliğini korumaya devam edecektir. Eğitim ve kültür devriminde bir durak olan Gelibolu, eğitim ve kültür yolculuğunda duraklamadan ilerleyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gelibolu Belediyesi ve kıymetli Gelibolulular adına Atatürk’ün anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Atatürk’ün manevi şahsiyetini ilk gelişlerindeki gibi heyecanla selamlıyor, siz değerli Gelibolular adına “GELİBOLU’YA HOŞGELDİN ATAM” diyorum.”diyerek sözlerini sonlandırdı.

Programa Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 2.Kolordu Komutanı Rasim Yaldız , STK Temsilcileri , Siyasi parti temsilcileri ,öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Seda LİMAN ZENGİN