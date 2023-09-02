GELİBOLU SODAM’DA KURSBAŞVURULARI BAŞLIYOR.!

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi’nde 04 Eylül 2023 Pazartesi günü kurs başvuruları başlıyor.Gelibolu SODAM’dan yapılan açıklamada; “Ekim ayında açılacak olan “dikiş, nakış, takı tasarımı, mis sabun, makrome, ebru, ipek kozası, kağıt rölyef,spor, kuaför,cilt bakımı ve 1.kademe okuma yazma kurslarına kayıtlarımız 04 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.Ayrıca kurslarımızdan herhangi birine kayıt yaptıran bayanlarımızın 37-72 ay yaş aralığında olan çocuklarına kreş hizmetimiz bulunmaktadır.Detaylı bilgi için proje merkezimize şahsen”nüfus kağıdınız ile başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru adresi: Aleaddin Mahallesi Gazi Hasan Paşa Cad. Hasan Avcı Apt.No:75/A-B Gelibolu Cenka Tekstil karşısı tel: 0286 566 06 66

Seda LİMAN ZENGİN