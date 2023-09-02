Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Gelibolu hava tahmin raporunda yüksek sıcaklığın yerini yağışlı günlere bırakacağını aktardı.4 Eylül Pazartesi günü bulutlu seyreden hava koşullarında sıcaklık en yüksek 28, en düşük 21 derece olacak.
5 Eylül Salı günü sıcaklık en yüksek 28, en düşük 22 derece olurken bazı bölgelerde sağanak yağış görülecek.
6 Eylül Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 28 ve en düşük 22 derece olurken ilçemizde gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.
7 Eylül Perşembe günü hava çok bulutlu görülüyor en düşük sıcaklık 22, en yüksek 29 dereceyi görecek.Caner AKŞİT
Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Gelibolu hava tahmin raporunda yüksek sıcaklığın yerini yağışlı günlere bırakacağını aktardı.4 Eylül Pazartesi günü bulutlu seyreden hava koşullarında sıcaklık en yüksek 28, en düşük 21 derece olacak.